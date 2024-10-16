Причём ранее также сообщалось о Core Ultra 5 210H. Главное, не перепутать.

Энтузиасты продолжают находить в Сети наименования будущих мобильных процессоров Intel Core, отличных от серии Ultra. Новая модель Core 5 210H была замечена в базе данных BAPCo CrossMark — это 12-поточный процессор с конфигурацией ядер 4P+4E, сообщает VideoCardz.

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Конфигурация ядер аналогична таковой у процессоров Core i5-13420H и 12450H, что подкрепляет предыдущие предположения об очередном «рефреше» Raptor Lake в качестве мобильных процессоров нового поколения для массового сегмента рынка. Оценки в бенчмарках у нового процессора тоже практически идентичны оценкам предыдущих моделей. Верхний сегмент должны занять процессоры Arrow Lake различных классов, включая H и HX, а также Lunar Lake, которые ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки с искусственным интеллектом.

Источник изображения: VideoCardz

В VideoCardz обратили внимание на то, что ранее в Сети был также замечен процессор Intel Core Ultra 5 210H семейства Arrow Lake. Похоже, что обозначения процессоров в линейках Core и Core Ultra могут пересекаться, внося некоторую путаницу. Остаётся лишь порекомендовать внимательно изучать наименования продуктов и проверять их принадлежность к определённым семействам, чтобы не спутать «рефреш» с новым продуктом.