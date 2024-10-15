Во второй половине следующего года.

Windows 10 не единственный продукт Microsoft, поддержка которого завершится 14 октября 2025 года, в этот же день будет прекращена поддержка Office 2016 и 2019, а также Exchange Server, Visio, Project, Skype for Business этих же версий, сообщает Chipp.in. Программное обеспечение продолжит работать, однако Microsoft больше не будет предлагать техническую поддержку и выпускать для него обновления, включая «заплатки» для уязвимостей, если таковые будут найдены.

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В качестве альтернативы Microsoft предлагает пользователям перейти на актуальные версии программного обеспечения, как вариант, использовать облачные сервисы Microsoft 365. В Chipp.in напоминают о существовании бесплатных альтернатив, которые могут подойти пользователям, в частности, офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice. На момент написания он всё же не обеспечивает 100-процентной совместимости с форматами документов Microsoft, однако некоторым пользователям, в основном на домашних ПК, его возможностей может быть достаточно. Тем не менее, не исключены ошибки и неудобства.