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ASUS представила широкий ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z890
Платы представлены в сериях ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, Prime и ProArt.

ASUS представила в сериях ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, Prime и ProArt первые материнские платы, построенные на базе чипсета Intel Z890, сообщает TechPowerUp. У плат много новых особенностей, есть функции с применением искусственного интеллекта. Стоит отметить технологии NitroPath DRAM и DIMM Fit, а также профили AEMP II и III для разгона оперативной памяти, NPU Boost для разгона интегрированного в процессоры Intel Core Ultra 200S нейронного блока, ROG M.2 PowerBoost для обеспечения стабильной работы большего числа M.2 накопителей.

Источник изображения: ASUS

ASUS ROG Maximus Z890 Extreme является премиальной флагманской платой формата E-ATX: восьмислойная печатная плата, продвинутая подсистема питания 24+1+2+2, крупные охлаждающие радиаторы с тепловыми трубками и настраиваемым 5-дюймовым дисплеем, продвинутая система охлаждения основного M.2 накопителя с тепловой трубкой и испарительной камерой — это далеко не все особенности.

Плата имеет четыре встроенных слота M.2, три из которых поддерживают PCIe 5.0, ещё два M.2 накопителя с поддержкой PCIe 4.0 можно установить посредством ROG Q-DIMM.2 — комплектной платы расширения. На плате есть два полноразмерных слота PCIe 5.0 x16, которые могут работать одновременно в конфигурации x8/x8. Задняя панель включает пару портов Thunderbolt 5, один USB-C со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), семь портов USB 10 Гбит/с, Ethernet порты от 2,5-гигабитного сетевого адаптера Intel и 10-гигабитного Marvell AQtion 10G, аудиовыходы встроенного аудио с поддержкой SupremeFX 7.1 Surround Sound, ЦАП ESS ES9219 Quad и усилителями.

Источник изображения: ASUS

ASUS ROG Maximus Z890 Hero позиционируется как более доступная альтернатива Extreme версии в формате ATX. Плата оснащается подсистемой питания со схемой 22+1+2+2, массивными радиаторами с U-образной тепловой трубкой и крупным модулем с подсветкой. Среди прочих особенностей шесть слотов M.2, три из которых поддерживают PCIe 5.0, пара портов Thunderbolt 4 и девять портов USB на задней панели, 5- и 2,5-гигабитные сетевые адаптеры, Wi-Fi 7. Как и Extreme версия, плата предлагает поддержку SupremeFX 7.1 Surround Sound со встроенным ЦАП и усилителем. 

Источник изображения: ASUS

ROG Maximus Z890 Apex ставит акцент на разгон оперативной памяти — плата оснащается только двумя слотами для оперативной памяти, что позволило минимизировать длину дорожек для повышения стабильности. Подсистема питания реализована по схеме 22+1+2+2. Дизайн отличается серебристо-серой палитрой.

Источник изображения: ASUS

Ещё более доступные, но первоклассно оснащённые модели представлены в серии ROG Strix, в частности, у каждой платы есть пара портов Thunderbolt 4. Модель ROG Strix Z890-E Gaming WiFi оснащена подсистемой питания 18+1+2+2, предлагает семь слотов M.2 и 12 USB. В числе отличий моделей ROG Strix Z890-F и A Gaming WiFi меньшее количество M.2 разъёмов, также вариант A отличается бело-серебристым дизайном, подходящим для светлых сборок. А что касается ROG Strix Z890-I Gaming WiFi — это плата Mini-ITX с невероятно широкими для данного формата возможностями, включая поддержку пары Thunderbolt 4, двух M.2 PCIe 5.0. Перечисленные платы поддерживают звук SupremeFX 7.1, используют кодек ALC4080 с дополнительными ЦАП и/или усилителями.

Источник изображения: ASUS

Для создателей контента подойдёт ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI, в числе её примечательных особенностей наличие пары Thunderbolt 5, одного Thunderbolt 4, двух PCIe 5.0 x16 для видеокарт, которые работать в режиме x8/x8, пять M.2 разъёмов, включая один PCIe 5.0, 10- и 2,5-гигабитные сетевые адаптеры. 

Для продвинутых игровых систем более массового класса ASUS предлагает материнские платы TUF Gaming Z890-Pro WiFi и TUF Gaming Z890-Plus WiFi, а также три платы ASUS Prime: Prime Z890-P WiFi, Prime Z890-P, а также MicroATX вариант Prime Z890M-Plus WiFi. У старшей Prime есть Thunderbolt 4.

#intel #asus #материнские платы
Источник: techpowerup.com
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