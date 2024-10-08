Первыми появятся пять разблокированных моделей.

В Сети продолжают появляться фрагменты из презентации настольных процессоров Intel Arrow Lake на китайском языке. Очередной слайд раскрывает все основные характеристики пяти процессоров с разблокированным множителем, которые первыми появятся на рынке, сообщает VideoCardz. Также выясняется, что обозначается настольная серия Core Ultra 200S, а не просто 200.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Первые пять процессоров Intel Core Ultra 200S это: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и KF и Core Ultra 5 245K и KF. Основные характеристики, представленные в таблице, по большему счёту совпадают с теми, что неделями ранее раскрыли инсайдеры.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра в конфигурации 8P+16E и пиковую частоту 5,7 гигагерц (ГГц) за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Процессор Core Ultra 7 265K имеет 20 ядер в конфигурации 8P+12E и пиковую частоту 5,5 ГГц за счёт работы технологии Turbo Boost Max 3.0, а Core Ultra 5 245K — 14-ядерный процессор с конфигурацией 6P+8E и максимальной частотой 5,2 ГГц. Дополнительный индекс F как и прежде означает отсутствие интегрированной графики, в перечисленных процессорах без этого индекса присутствует графика с четырьмя вычислительными ядрами Xe и частотой 1,9…2,0 ГГц. Базовая мощность всех трёх процессоров 125 ватт, пиковая: 250 ватт у Core Ultra 9 и 7; 159 ватт у Core Ultra 5. Что касается оперативной памяти, заявлена поддержка до 192 гигабайт DDR5-6400.

Intel Core Ultra 200S — первые настольные процессоры со встроенным нейронным блоком NPU. Его теоретическая производительность 13 триллионов операций в секунду (TOPS), что многократно меньше 48 TOPS у NPU в мобильных Core Ultra 200V.

С остальными характеристиками можно ознакомиться в таблице. Презентация процессоров должна состояться 10 октября, тогда же представят новые материнские платы Intel Z890.