Похоже, очередное обновление Raptor Lake.

Intel выпустит ещё одну серию обновлённых процессоров Raptor Lake для ноутбуков, сообщает Wccftech. Это становится понятно из тестового отчёта Geekbench, где отметился процессор Core (без Ultra) 250H. Процессор получил ту же конфигурацию, что и Core i7-13800H: 14 ядер в общей совокупности и частота до 5,2 гигагерц. Тестировался процессор в составе одной из будущих конфигураций ноутбука MSI Katana 15, рассматриваемый вариант также оснащался дискретной графикой GeForce RTX 4050, утверждают в Wccftech, хотя в отчёте этой информации нет.

Intel Core 250H набрал 2415 баллов в однопотоке и 13201 балл в многопотоке, что в среднем соответствует уровню 13800H. Источник изображения: Geekbench

Предполагается, что Intel выпустит для ноутбуков высокого класса процессоры Arrow Lake с различными настройками мощности, а начальному сегменту достанутся обновлённые и более дешёвые процессоры Raptor Lake. Также для тонких и лёгких бизнес-ноутбуков у Intel есть новые процессоры Lunar Lake с небольшим энергопотреблением. Они хорошо показывают себя в первых тестах, включая игровые, что может сделать их популярными и в сегменте портативных игровых консолей.