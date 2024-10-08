Подходит для широкого спектра вариантов профессионального использования.

AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO V710, сообщает Guru3D. Компания позиционирует модель как надёжное и масштабируемое решение, которое подходит для широкого спектра вариантов профессионального использования: от визуального рендеринга до сложного вычислительного моделирования. Также видеокарта оптимизирована для небольших и средних рабочих нагрузок, связанных с машинным обучением, поддерживает обучение небольших моделей, чему способствует программная платформа AMD ROCm.

Источник изображения: AMD

AMD Radeon PRO V710 имеет конфигурацию графического процессора практически идентичную потребительской Radeon RX 7700 XT, предлагая 54 вычислительных блока (CU) и в общей сложности 3456 потоковых процессоров (SP). Однако V710 работает на пониженной до 2 гигагерц тактовой частоте, что необходимо для оптимальной и стабильной работы в серверных системах.

AMD Radeon PRO V710 оснащена 28 гигабайтами 224-битной видеопамяти GDDR6 ECC с коррекцией ошибок, используются чипы 16 со скоростью гигабит в секунду. Кроме того, графический процессор V710 имеет 54 мегабайта кэш-памяти Infinity Cache, что увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти и снижает задержку, повышая общую производительность в ресурсоёмких приложениях.

AMD Radeon PRO V710 оснащён одним 8-контактным разъёмом питания и имеет пиковое энергопотребление (TBP) 158 ватт. Однослотовая пассивная система охлаждения видеокарты обеспечивает эффективное рассеивание тепла и позволяет использовать её в серверных средах с высокой плотностью размещения.