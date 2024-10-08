AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO V710, сообщает Guru3D. Компания позиционирует модель как надёжное и масштабируемое решение, которое подходит для широкого спектра вариантов профессионального использования: от визуального рендеринга до сложного вычислительного моделирования. Также видеокарта оптимизирована для небольших и средних рабочих нагрузок, связанных с машинным обучением, поддерживает обучение небольших моделей, чему способствует программная платформа AMD ROCm.
AMD Radeon PRO V710 имеет конфигурацию графического процессора практически идентичную потребительской Radeon RX 7700 XT, предлагая 54 вычислительных блока (CU) и в общей сложности 3456 потоковых процессоров (SP). Однако V710 работает на пониженной до 2 гигагерц тактовой частоте, что необходимо для оптимальной и стабильной работы в серверных системах.
AMD Radeon PRO V710 оснащена 28 гигабайтами 224-битной видеопамяти GDDR6 ECC с коррекцией ошибок, используются чипы 16 со скоростью гигабит в секунду. Кроме того, графический процессор V710 имеет 54 мегабайта кэш-памяти Infinity Cache, что увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти и снижает задержку, повышая общую производительность в ресурсоёмких приложениях.
AMD Radeon PRO V710 оснащён одним 8-контактным разъёмом питания и имеет пиковое энергопотребление (TBP) 158 ватт. Однослотовая пассивная система охлаждения видеокарты обеспечивает эффективное рассеивание тепла и позволяет использовать её в серверных средах с высокой плотностью размещения.