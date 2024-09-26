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Moleculo
MSI первой выпустила BIOS с микрокодом 0x12B для материнских плат Intel Z790 и B760
Новый микрокод устраняет ещё одну проблему, ведущую к нестабильности настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения.

MSI стала первым производителем материнских плат, выпустившим BIOS с новым микрокодом 0x12B для материнских плат Intel Z790 и B760, пишет Wccftech. Как сообщалось ранее, новый микрокод устраняет ещё одну проблему, ведущую к нестабильности настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения.

Источник изображения:  Đào Hiếu, Unsplash

В первую волну материнских плат, которые получат новый BIOS, вошло в общей сложности 14 моделей, большинство из которых основаны на чипсете среднего уровня Intel B760, только две модели в списке основаны на чипсете Intel Z790. В примечаниях к новым версиям BIOS говорится только об обновлении микрокода. В ближайшие дни MSI выпустит обновления для большего числа материнских плат. Можно ожидать, что в скорости обновления представят и другие производители.

В Wccftech получили подтверждение от нескольких производителей материнских плат о том, что заметных изменений в производительности, по сравнению с предыдущей версией BIOS, после обновления не наблюдается.

#intel #процессоры #msi #материнские платы
Источник: wccftech.com
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