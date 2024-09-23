Новая версия ПО может разрабатываться как для Arm устройств под управлением Linux, так и Windows.

Похоже, Valve работает над совместимостью своих игровых приложений с ARM64 устройствами под управлением Linux, в частности, внедряет в Proton поддержку ARM64, пишет XDA-Developers со ссылкой на публикацию Tom’s Hardware.

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Proton — это специальный слой совместимости, разработанный Valve для запуска в Linux игр, разработанных для Windows. Большой упор при этом делается на простоту использования, обычно от пользователя не требуются никакие дополнительные действия.

В Tom's Hardware заявляют, что обнаружили следы тестирования сотен игр в версии Proton с поддержкой ARM64, включая такие наименования, как Left 4 Dead и Shadows of Mordor. Также говорится о существовании категории игр, которые хорошо работают с Windows на Arm, иными словами новая версия Proton может быть ориентирована и на владельцев Arm систем под управлением Windows, не только Linux.

Это фантастическая новость для любителей игр, использующих Arm устройства, пишет XDA. Также ресурс отмечает, что новая версия Proton с поддержкой Arm стимулирует появления портативных консолей на базе ARM64. Не исключено, что в Valve сами рассматривают архитектуру ARM64 для своих будущих устройств, например, какой-то из версий Steam Deck. В конце концов, Valve должна представить в обозримом будущем дистрибутив SteamOS для свободной установки на других устройствах, было бы разумно, если бы компания обеспечила поддержку ARM64 устройств.