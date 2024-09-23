В некоторых случаях они превышают 2000 евро.

В Европе замечен резкий рост цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, сообщает VideoCardz со ссылкой на исследование 3DCenter — ресурс сравнил цены на видеокарты у трёх крупных ритейлеров в Германии за период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Ранее в Сети появились слухи, что NVIDIA планирует завершить производство видеокарт RTX 4090 и 4090D в октябре, предоставив партнёрам и продавцам возможность избавиться от запасов видеокарт текущего поколения перед выходом следующего. В VideoCardz же утверждают, что в настоящее время ни один из партнёров не упомянул о возможном прекращении выпуска моделей. Тем не менее, похоже, что запасы видеокарт истощаются.

На старте продаж Founders Edition версия RTX 4090 в Германии стоила около 1950 евро, но уже весной следующего года цена быстро опустилась до 1860 евро, а затем и до 1770 евро. Сейчас средние цены этих видеокарт лежат в диапазоне от 1850 до 2000 евро, а если рассматривать отдельные торговые сети, цены могут достигать 2300 и даже 2700 евро.

Рост цен может стимулировать владельцев RTX 4090 к продаже своих ускорителей на вторичном рынке перед выходом следующего поколения игровых видеокарт, однако официально неизвестны ни сроки выхода серии GeForce RTX 50, ни цены флагманских видеокарт. По слухам, новинки представят либо в конце этого года, либо в начале следующего.