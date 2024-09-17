Это объясняют необходимостью избавиться от запасов видеокарт перед анонсом следующей серии.

По информации с китайских форумов Board Channels, которые неоднократно становились источником верных прогнозов, NVIDIA готовится к завершению производства видеокарт GeForce RTX 4090 и 4090D в следующем месяце, в октябре, сообщает Wccftech.

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Отмечается, что пока эти планы ещё не являются окончательными. Так или иначе, специалисты считают такой шаг вполне логичным — близится анонс игровых видеокарт следующего поколения (хотя официально об этом ничего не сообщалось) и партнёрам компании необходимо избавиться от запасов флагманских видеокарт текущего поколения.

Видеокарты RTX 4090 и 4090D по-прежнему пользуются большим спросом, несмотря на высокие цены, поэтому, в случае завершения производства, можно ожидать дефицита, а значит и повышения цен, пишет Wccftech. Флагманская RTX 4090 продемонстрировала наибольший прирост производительности относительно прошлого поколения и считается одной из самых выгодных видеокарт по соотношению цены и производительности.

По слухам, NVIDIA может представить флагманские игровые видеокарты нового поколения в конце этого года или начале следующего. По сравнению с предыдущими поколениями, количество слухов о новых видеокартах уменьшилось, они стали противоречивее. Согласно озвученной некоторыми инсайдерами информации, новый флагман, RTX 5090, может получить 28 гигабайт видеопамяти GDDR7 с 448-битной шиной. Сколько CUDA-ядер получит флагман, неизвестно, всего флагманскому графическому процессору приписывают 192 блока SM, но полная конфигурация в игровых видеокартах вряд ли будет использоваться.

Также инсайдеры утверждали, что RTX 5090 получит необычную конструкцию из нескольких печатных плат, а TGP видеокарты составит 550 ватт. Что касается RTX 5080, для субфлагмана могут выбрать в два раза меньший GPU, его показатель TGP 350 ватт, а производительность — на 10% выше, чем у RTX 4090. Если верить слухам, разработка новых флагманских моделей следующего поколения должна завершиться в этом месяце.