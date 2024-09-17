Оказывается, релиз уже на носу.

Похоже, Microsoft в одной из новостей раскрыла даты выхода Windows 11 24H2, сообщает gHacks. В новости «Улучшенная защита данных с помощью Windows и Microsoft Copilot», опубликованной в сообществе Microsoft, говорится, что доступ к Microsoft Copilot через приложение Microsoft 365 появится в грядущем обновлении возможностей операционной системы, которое станет доступно уже 24 сентября в качестве предварительного обновления, устанавливаемого по желанию. Автоматическое обновление актуальных версий Windows 11 станет доступно с выходом ежемесячных накопительных обновлений безопасности 8 октября, для Windows 10 обновление выпустят месяцем позже.

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«Переход на приложение Microsoft 365 в качестве точки входа в Microsoft Copilot будет совпадать с ежегодным обновлением возможностей Windows 11. Изменения станут доступны для управляемых ПК, начиная с необязательного предварительного выпуска, не связанного с безопасностью, 24 сентября 2024 года, а затем с ежемесячным выпуском обновлений безопасности 8 октября для всех поддерживаемых версий Windows 11. Эти изменения будут применены к ПК с Windows 10 через месяц после этого. Это обновление заменит текущий Copilot в Windows», — говорится в объявлении.

Windows 11 24H2 это большое обновление, в котором появится много нового. В gHacks перечисляют некоторые из изменений: поддержка Wi-Fi 7, дополнительные возможности искусственного интеллекта, sudo для Windows, улучшения энергосбережения, различные улучшения и изменения Copilot, проводника, включая контекстное меню. Это далеко не весь список.

Стоит отметить, что в Windows 11 24H2 должны быть интегрированы оптимизации предсказателя ветвлений для процессоров AMD Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen5, при этом помогают они не только им, но и процессорам предыдущих поколений: практически тот же прирост производительности в играх наблюдается на процессорах Zen4, возможно, даже Zen3 процессоры станут работать лучше. Эти оптимизации были портированы в Windows 11 23H2, необязательное обновление стало доступно в прошлом месяце, в этом месяце оптимизации включили в состав обновлений безопасности, но, похоже, это комплексное обновление вызывает у некоторых пользователей разнообразные проблемы.