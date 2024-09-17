В Сети появляются разнообразные жалобы.

Сентябрьское обновление безопасности KB5043076 для Windows 11 содержит новые оптимизации предсказания ветвлений для процессоров AMD Ryzen 9000 (в прошлом месяце стали доступны в рамках необязательного обновления KB5041587), но может вызывать разнообразные проблемы, пишет ресурс Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей.

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В числе этих проблем ошибки при запуске проводника из панели задач; сбои операционной системы; произвольное отключение защиты от фишинга после перезагрузки компьютера; проблемы с библиотеками Windows.UI.Xaml.dll и msvcrt.dll, что, как следствие, вызывает проблемы с приложениями consent.exe и SystemSettings.exe; замедление работы UAC, поиска, запуска приложений; проблемы с доступом в Интернет.

Обновление KB5043076 выпущено для операционных систем Windows 11 22H2 и 23H2, но, судя по всему, оптимизации предсказания ветвлений для процессоров AMD Ryzen 9000 доступны только для более актуальной 23H2. Эти оптимизации могут повысить производительность до 11%, причём процессоров не только новейшей серии с ядрами на базе архитектуры Zen5, но и предыдущих, Zen4 и даже Zen3. Прирост ощутимый, но нужно подготовиться к проблемам, например, сделать точку восстановления, на случай, если удалить обновление стандартными средствами по какой-то причине будет невозможно. Если новые оптимизации не интересуют, имеет смысл последовать совету Windows Latest и в настройках операционной системы отложить обновление на неделю.