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Moleculo
Общедоступная версия Windows 11 24H2 всё же не выйдет 8 октября
Формулировка в недавней публикации оказалась недоразумением.

На днях в сообществе Microsoft появилась публикация, содержание которой намекало на выход ежегодного обновления возможностей Windows 11 24H2 к концу сентября в качестве предварительного необязательного обновления, а в начале октября — как полноценного обновления для актуальных версий Windows 11. Оказалось, что ничего такого публикация не подразумевала.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

Как заметили в Tom’s Hardware, запись была отредактирована и в её начале теперь присутствует примечание следующего содержания: «Приведённые ниже даты относятся к нашим регулярным ежемесячным обновлениям для поддерживаемых версий Windows 11 и не связаны с временем, когда Windows 11 версии 24H2 станет общедоступной».

Таким образом, подтверждённой даты выхода Windows 11 24H2 для компьютеров, отличных от Copilot+ PC, по-прежнему нет, но произойти это всё же должно в этом году — обновление принесёт много нового, не только связанного с искусственным интеллектом, ожидается внедрение поддержки нового оборудования и всесторонние улучшения, которые коснутся производительности, эффективности и удобства.

#windows 11
Источник: tomshardware.com
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Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
Microsoft раскрыла дату релиза Windows 11 24H2
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
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