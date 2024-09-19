Формулировка в недавней публикации оказалась недоразумением.

На днях в сообществе Microsoft появилась публикация, содержание которой намекало на выход ежегодного обновления возможностей Windows 11 24H2 к концу сентября в качестве предварительного необязательного обновления, а в начале октября — как полноценного обновления для актуальных версий Windows 11. Оказалось, что ничего такого публикация не подразумевала.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

Как заметили в Tom’s Hardware, запись была отредактирована и в её начале теперь присутствует примечание следующего содержания: «Приведённые ниже даты относятся к нашим регулярным ежемесячным обновлениям для поддерживаемых версий Windows 11 и не связаны с временем, когда Windows 11 версии 24H2 станет общедоступной».

Таким образом, подтверждённой даты выхода Windows 11 24H2 для компьютеров, отличных от Copilot+ PC, по-прежнему нет, но произойти это всё же должно в этом году — обновление принесёт много нового, не только связанного с искусственным интеллектом, ожидается внедрение поддержки нового оборудования и всесторонние улучшения, которые коснутся производительности, эффективности и удобства.