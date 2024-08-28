Как ожидается, KB5041587 повысить производительность процессоров AMD Zen 5, Zen 4 и, возможно, Zen 3.

Пользователям операционной системы Windows 11 23H2 стало доступно необязательное обновление KB5041587 с оптимизациями кода предсказания ветвлений для процессоров AMD, сообщает VideoCardz. Обновление содержит оптимизации, что внедрены в предварительные сборки Windows 11 24H2, где процессоры AMD Ryzen 9000 и 7000 показывают более высокую игровую производительность.

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Недавнее сравнительное тестирование специалистов YouTube канала Hardware Unboxed показало, что переход с Windows 11 23H2 на 24H2 в среднем может увеличить игровую производительность систем с процессорами AMD Ryzen 9000 и 7000 на 10…11%, в некоторых наименованиях средняя частота кадров повысилась более чем на 20%. «… Мы ожидаем, что прирост производительности будет очень схожим между 24H2 и 23H2 с установленным KB5041587 …», — отметил представитель AMD. Также специалисты компании ранее заявляли, что оптимизации могут положительно повлиять на производительность и более старых процессоров Ryzen с ядрами на базе архитектуры Zen 3.

Поскольку обновление необязательное, пользователям может потребоваться вручную инициализировать его установку. Для этого необходимо осуществить поиск дополнительных обновлений в центре обновления Windows, попасть в который можно через приложение «Настройки».