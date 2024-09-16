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Moleculo
MSI представила четыре варианта GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6
Это видеокарты Ventus 2X и 3X с заводским разгоном и без него.

Компания MSI выпустила четыре варианта видеокарты GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6, сообщает VideoCardz. Модели входят в линейку Ventus, оснащаются системами охлаждения с двумя (2X) или тремя (3X) вентиляторами, поставляются либо со стандартными рабочими частотами, либо с заводским разгоном (OC).

Источник изображений: MSI

Отличить новинки с более медленной видеопамятью от аналогичных моделей с видеопамятью GDDR6X можно по маркировке и надписям на упаковке. Так, кодовое обозначение GDDR6 версий рассматриваемых видеокарт имеет индекс E1, в то время как у оригинальных GDDR6X версий это просто E. Судя по изображениям, о типе используемой видеопамяти сообщается, как минимум, на левой боковой стороне упаковки, надпись гласит: 12GB GDDR6.

Отличие между рассматриваемыми аналогичными GDDR6 и GDDR6X версиями GeForce RTX 4070 от MSI только в используемой видеопамяти. Версии с памятью GDDR6 используют чипы со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), когда оригинальные RTX 4070 с памятью GDDR6X использовали чипы 21 Гбит/с.

Более медленные чипы снижают общую пропускную способность памяти примерно на 5%. По данным NVIDIA, на игровую производительность это не влияет, тем не менее, первые обзоры показывают, что модели всё же медленнее. Минимальная разница в пределах 1% наблюдается в разрешениях 1080p и 1440p, хотя можно найти пару игр, где разница оказывается гораздо более существенной. В 4K разрешении GDDR6 версия в среднем отстаёт уже на 2…3%. Рецензенты называли и преимущества: меньший нагрев GDDR6 чипов памяти.

#видеокарты #msi
Источник: videocardz.com
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