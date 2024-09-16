Какого поколения, пока неизвестно.

Датаймайнеры нашли в профиле одного из инженеров Intel на платформе LinkedIn (заблокирована в РФ) упоминание архитектуры ядра под кодовым названием Cobra Core, сообщает VideoCardz со ссылкой на блог gamma0burst. В каком из будущих поколений процессоров будут использоваться ядра Cobra Core, если вообще будут, неизвестно — данное кодовое имя ранее никем не называлось и вряд ли связано с какими-либо из планируемых на ближайшие несколько лет продуктов.

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Производительные ядра процессоров Intel Lunar Lake и Arrow Lake основаны на архитектуре Lion Cove, следующим процессорам Panther Lake приписывают архитектуру P-ядер под названием Panther Cove, а Nova Lake — Panther Lake либо Royal Core. Также инсайдеры называли такое кодовое имя семейства, как Beast Lake, этим процессорам приписывали обновлённые ядра Royal Core. Возможно, Cobra Core будет использоваться в процессорах, следующих за Beast Lake, а может, это и не P-ядра. Как утверждается, в портфолио инженера архитектуры Royal и Cobra были охарактеризованы, как новые архитектуры, разработанные для процессоров Intel x86 с упором на энергоэффективность и высокую производительность.

Что касается графика выпуска будущих продуктов, Intel ранее подтвердила планы представить первые процессоры Panther Lake в 2025 году, что будет далее — официальных данных нет. По слухам, Intel ещё может выпустить обновлённые Arrow Lake для настольных ПК, а только потом, в 2026 году, Nova Lake. Иными словами, появление Cobra Core в ближайшие два года, скорее всего, маловероятно.