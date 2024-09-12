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Moleculo
Для ПК-версии Cyberpunk 2077 вышел патч с поддержкой AMD FSR 3
Есть и другие интересные изменения.

Для Cyberpunk 2077 на ПК стало доступно обновление версии 2.13, одним из основных нововведений которого является поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) с генерацией кадров, сообщает ресурс DSOGaming со ссылкой на официальную новость от CD Projekt RED.

Источник изображения: Toni Tan, Unsplash (отредактировано)

Генерация кадров FSR 3 позволит повысить производительность многим любителям Cyberpunk 2077, поскольку обладает довольно широкой совместимостью. Как минимум, для генерации кадров понадобится видеокарта из серии AMD Radeon RX 5000 или NVIDIA GeForce RTX 20. Масштабирование FSR 3 без генерации кадров совместимо и с более старыми графическими решениями, начиная от AMD Radeon RX 500 серии, NVIDIA GeForce RTX 10 серии, говорится на сайте AMD.

Что ещё добавляет патч 2.13 для Cyberpunk 2077

  • Поддержку технологии масштабирования Intel Xe Super Sampling 1.3 (XeSS).
  • Возможность одновременно включать технологии NVIDIA DLAA и «реконструкцию лучей» DLSS Ray Reconstruction.
  • Новый раздел настроек «Подсистемы» с параметрами «Режим медленного жёсткого диска» (HDD Mode), «Конфигурация гибридного процессора» (Hybrid CPU Utilization) и «Одновременная многопоточность AMD» (AMD Simultaneous Multithreading SMT).
  • Различные изменения для повышения стабильности и исправления визуальных ошибок.

Накануне компания AMD выпустила тестовый драйвер, в котором процессоры AMD Ryzen AI 300 получили поддержку технологий AMD Fluid Motion Frames (AFMF) и Variable Graphics Memory (VGM). Игра Cyberpunk 2077 была одним из примеров для оценки влияния данных технологий на производительность графики, интегрированной в процессор Ryzen AI 9 HX 370: в AMD заявили о приросте до 78%.

#игры #cyberpunk 2077
Источник: dsogaming.com
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