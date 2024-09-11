В Cyberunk 2077 производительность можно поднять на величину до 78%.

Недавнее обновление предварительной версии программного обеспечения AMD Adrenalin добавило поддержку технологий AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) и Variable Graphics Memory (VGM) для APU Ryzen AI 300, сообщает Wccftech. По данным компании, включение AFMF 2 на Ryzen AI 9 HX 370 позволит повысить среднюю частоту кадров в Cyberunk 2077 на величину до 78%.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Источник изображения: AMD, Wccftech

VGM или переменная графическая память позволит изменять в интерфейсе AMD Adrenalin дополнительный объём системной памяти, который может быть выделен интегрированной графике. Для этого доступно три предустановки «Низкий» (Low), «Средний» (Medium) и «Высокий» (High), которым соответствуют значения 4, 8 и 16 гигабайт соответственно.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Источник изображения: AMD, Wccftech

Благодаря большему объёму памяти, выделенному интегрированной графике, производительность компьютеров с процессорами AMD Ryzen AI 300 может значительно вырасти, более того, в некоторых случаях дополнительный объём памяти просто необходим для запуска игр современных игр, например, Guardians of The Galaxy требует минимум 3 гигабайта видеопамяти для запуска.