Об переносе презентации пока не сообщается.

Согласно информации из новых слухов, продажи первых настольных процессоров Intel Core Ultra 200 начнутся 24 октября, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию авторов ресурса HKEPC, которые утверждают, что получили её от нескольких производителей материнских плат. Компания якобы сдвинула старт продаж на неделю относительно ранее запланированной даты 17 октября. Презентация процессоров пока ещё ожидается 10 октября. В Intel официально не называли даты презентации и начала продаж.

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Тем временем, первые процессоры Intel Core Ultra 200 уже появляются в каталогах зарубежных интернет-магазинов. Пока замечено пять моделей с разблокированным множителем: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и KF, Core Ultra 5 245K и KF. Стоит обратить внимание, что флагманский процессор в версии KF без интегрированной графики в каталогах замечен не был и, вероятно, в стартовую линейку не войдёт. Более доступные процессоры Core Ultra 200 с заблокированным множителем, а также мобильные Arrow Lake, скорее всего, представят на выставке CES 2025 — эта информация тоже официально не подтверждена.