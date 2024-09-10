Строго в рамках установленного графика, без задержек.

Сегодня Sony, скорее всего, представит игровую консоль PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). Накануне компания анонсировала техническую презентацию, которую проведёт Марк Черни (Mark Cerny), архитектор игровых консолей PS4 и PS5. Энтузиасты даже нашли на YouTube канале PlayStation видео с названием PS5 Pro, сообщает Wccftech, а известный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) написал в социальной сети X (заблокирована в РФ), что PS5 Pro прошла путь от создания прототипа до выпуска всего за 19 месяцев — впечатляюще.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

Слухи о PS5 Pro появляются уже на протяжении долгого времени, консоли приписывают гораздо более производительную графику, поддержку новых графических технологий и наличие интегрированного блока для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). В Wccftech собрали основную информацию из недавних слухов в преддверии сегодняшнего анонса:

Более производительный графический процессор, который получит на 45% больше вычислительных блоков и обеспечит аналогичный прирост производительности в растеризации.

Значительные улучшения графической архитектуры, благодаря которым консоль производительность в сценариях с трассировкой лучей может вырасти многократно, в 2…3 раза и более вплоть до 4 раз.

Технология масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на базе технологий машинного обучения PlayStation Machine Learning (PSML).

Нейронный блок с теоретической вычислительной производительностью до 300 триллионов операций в секунду (TOPS) на 8-битных вычислениях.

Кроме этого есть несколько слухов от менее надёжных инсайдеров, в соответствии с ними компания цифровая версия PS5 Pro станет доступна в ноябре, а дисковая в декабре. В комплекте с консолями якобы будет поставляться улучшенный контроллер DualSense с увеличенным временем автономной работы и улучшенными триггерами. Консолям приписывают поддержку HDR10+ и Dolby Vision для некоторых стриминговых сервисов.

Подтвердятся слухи или нет, узнаем уже сегодня вечером — презентация назначена на 8:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по московскому времени).