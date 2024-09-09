Завершится ли на этом поддержка, компания пока не подтвердила.

Веб-браузер Mozilla Firefox 115 ESR (версия с расширенным сроком поддержки) продолжит получать обновления до марта-апреля 2025 года, как минимум, сообщает Neowin со ссылкой на недавнюю сессию вопросов и ответов, проведённую представителями Mozilla на портале Reddit. Это последняя версия Firefox с поддержкой устаревших операционных систем Microsoft Windows 7, 8 и 8.1, а также macOS версий от 10.12 до 10.14. В марте 2025 года компания выпустит сборку 115.21 ESR.

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Первоначально в Mozilla планировали завершить поддержку Firefox 115 ESR в сентябре текущего года, но в начале июля компания сообщила об изменении планов в связи с тем, что достаточная доля пользовательской базы Firefox до сих пор привержена Windows 7, 8 и 8.1. Ожидается, что в ближайшее время представители Mozilla опубликуют более подробную информацию о дальнейшей поддержке Firefox 115 ESR.

Браузеры Microsoft Edge, Google Chrome и другие крупные проекты на основе Chromium прекратили поддержку Windows 7, 8 и 8.1 в начале 2023 года.