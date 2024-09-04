Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Представлены официальные изображения игрового планшета RedMagic Gaming Pad Pro
Устройство получит систему охлаждения с тепловой трубкой и вентилятором, 10,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 герц.

Бренд RedMagic представил официальные изображения игрового планшета RedMagic Gaming Pad Pro, сообщает ресурс innoGyan со ссылкой на официальный аккаунт RedMagic в социальной сети Weibo.

Источник изображений: RedMagic, Weibo

Судя по рендерам, RedMagic Gaming Pad Pro будет доступен как минимум в двух цветовых вариантах — чёрном и светло-серебристом. Корпус планшета выполнен из алюминия и включает прозрачные элементы, через которые, в частности, видна крупная сплющенная тепловая трубка системы охлаждения. Кроме тепловой трубки в состав системы охлаждения, получившей название PAD Magic Cooling ICE 2.0, входят 17-миллиметровый вентилятор, медная фольга, графен и другие материалы для улучшения рассеивания тепла. Планшет оснащён настраиваемой RGB-подсветкой, в числе подсвеченных элементов вентилятор и логотип бренда.

Источник изображений: RedMagic, Weibo

По данным innoGyan, экран RedMagic Gaming Pad Pro представлен 10,9-дюймовой панелью с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 144 герц. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Leading Version — разогнанный вариант стандартного Snapdragon 8 Gen3. В числе других особенностей батарея ёмкостью 10100 миллиампер-час с быстрой 120-ваттной зарядкой: устройство может зарядиться до 50% за 15 минут. Планшет оснащён 4-канальными ультралинейными динамиками, фронтальной камерой разрешением 20 мегапикселей и основной камерой разрешением 50 мегапикселей.

Полноценная презентация RedMagic Gaming Pad Pro запланирована на 5 сентября.

#планшеты #redmagic
Источник: innogyan.in
+
Написать комментарий (0)
ZTE Nubia готовит флагманские планшеты с 3D-экраном и активным охлаждением
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Компания Red Magic представила официальные изображения планшетов серии Gaming Pad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
14
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
11
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
24
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
13
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
1
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
1
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
В России построят новое горнодобывающее предприятие на более чем 1000 рабочих мест
+
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Самую тяжелую по уровню графики игру Star Wars Outlaws с высоким FPS тянут все актуальные видеокарты
+
Forbes: Российский курьер получает зарплату как у программиста, а иногда даже выше
6
DJI продемонстрировала свой новый дрон Neo, отличающийся тихой работой и доступной ценой
1
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
Microsoft не разрешит удалять Recall в Windows 11
3

Популярные статьи

Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
81
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
20
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
27
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
16
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
20
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
7

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
15:57
В poт тебе явно уже накидали
«Китайская Nvidia» компания XCT тонет в долгах и судебных исках
Мечта Шеншебека
15:57
всё более запутанно, сами хохлы путаются
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Валентин Петлеваный
15:54
Забыли указать время работы на отказ этого двигателя !
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:49
свинья, ты лучше на вопрос ответь, чо ты жопой стал сразу крутить?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Павел Хамлов
15:47
Последний раз переустанавливал винду 11 два года назад. Ничего не отключал, обновы автоматические. Компьютер основной рабочий инструмент. Никаких проблем не испытываю. КГ/АМ.
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
slikts
15:45
Не укрепляет а покупает втридорога, благо деньги не их...
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
slikts
15:43
Хоть один адекватный, если я правильно понял.
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Shady Lady
15:43
одноклеточные пропутинские педики-боты сейчас тут нам дизлайков накидают, для них правда как чеснок для вампиров)
«Китайская Nvidia» компания XCT тонет в долгах и судебных исках
slikts
15:42
Я понял, что ВСЕ минусующие (по традиции) сидят на Windows (3.11; XP; 7; 10), а о возможностях Windows 11 имеют смутное представления. Слава ...!
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Мечта Шеншебека
15:39
Тебя народ не понял и заминусовал. Мы ведь с тобой только вдвоем понимаем что ты имеешь в виду под слово "наши" - укропинцев. Однако тонкий у тебя юмор, молодец.
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем