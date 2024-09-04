Устройство получит систему охлаждения с тепловой трубкой и вентилятором, 10,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 герц.

Бренд RedMagic представил официальные изображения игрового планшета RedMagic Gaming Pad Pro, сообщает ресурс innoGyan со ссылкой на официальный аккаунт RedMagic в социальной сети Weibo.

Источник изображений: RedMagic, Weibo

Судя по рендерам, RedMagic Gaming Pad Pro будет доступен как минимум в двух цветовых вариантах — чёрном и светло-серебристом. Корпус планшета выполнен из алюминия и включает прозрачные элементы, через которые, в частности, видна крупная сплющенная тепловая трубка системы охлаждения. Кроме тепловой трубки в состав системы охлаждения, получившей название PAD Magic Cooling ICE 2.0, входят 17-миллиметровый вентилятор, медная фольга, графен и другие материалы для улучшения рассеивания тепла. Планшет оснащён настраиваемой RGB-подсветкой, в числе подсвеченных элементов вентилятор и логотип бренда.

Источник изображений: RedMagic, Weibo

По данным innoGyan, экран RedMagic Gaming Pad Pro представлен 10,9-дюймовой панелью с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 144 герц. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Leading Version — разогнанный вариант стандартного Snapdragon 8 Gen3. В числе других особенностей батарея ёмкостью 10100 миллиампер-час с быстрой 120-ваттной зарядкой: устройство может зарядиться до 50% за 15 минут. Планшет оснащён 4-канальными ультралинейными динамиками, фронтальной камерой разрешением 20 мегапикселей и основной камерой разрешением 50 мегапикселей.

Полноценная презентация RedMagic Gaming Pad Pro запланирована на 5 сентября.