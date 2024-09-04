Есть фото процессора с обратной стороны.

В Сети предположительно появилось фото процессора Intel Core Ultra 7 265KF, а также результаты его тестирования во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z, сообщает Wccftech со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ), в свою очередь, блогер нашёл информацию на китайских форумах Baidu. Рассматриваемый процессор является квалификационным образцом, при каких условиях он тестировался, неизвестно, пиковых частот, судя по всему, не достиг.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Оценка однопоточной производительности Intel Core Ultra 7 265KF в CPU-Z составила 885 баллов, многопоточной примерно 15710 баллов. По подсчётам специалистов, однопоточный результат оказался чуть хуже, чем у Core i7-14700K, а многопоточный на 5% лучше.

Предположительно, квалификационный образец Intel Core Ultra 7 265KF. Источник изображения: Wccftech, @9550pro в X (заблокирована в РФ), форумы Baidu

Результаты тестов CPU-Z. Источник изображения: Wccftech, @9550pro в X (заблокирована в РФ), форумы Baidu

Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S серии Core Ultra 200 ещё официально не представлены, по слухам, презентация первых процессоров и новой платформы состоится в октябре, в этом же месяце должны начать продажи. Intel Core Ultra 7 265KF является 20-ядерным процессором с конфигурацией ядер 8P+12E, технологии Hyper-Threading в новом поколении процессоров не ожидается, поэтому общее количество потоков равно количеству ядер. Пиковая частота процессора ожидается на уровне 5,5 гигагерц (ГГц). Рассматриваемый образец повышал частоту P-ядер до 5,2 ГГц, E-ядер — до 4,6 ГГц.