В Сети предположительно появилось фото процессора Intel Core Ultra 7 265KF, а также результаты его тестирования во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z, сообщает Wccftech со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ), в свою очередь, блогер нашёл информацию на китайских форумах Baidu. Рассматриваемый процессор является квалификационным образцом, при каких условиях он тестировался, неизвестно, пиковых частот, судя по всему, не достиг.
Оценка однопоточной производительности Intel Core Ultra 7 265KF в CPU-Z составила 885 баллов, многопоточной примерно 15710 баллов. По подсчётам специалистов, однопоточный результат оказался чуть хуже, чем у Core i7-14700K, а многопоточный на 5% лучше.
Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S серии Core Ultra 200 ещё официально не представлены, по слухам, презентация первых процессоров и новой платформы состоится в октябре, в этом же месяце должны начать продажи. Intel Core Ultra 7 265KF является 20-ядерным процессором с конфигурацией ядер 8P+12E, технологии Hyper-Threading в новом поколении процессоров не ожидается, поэтому общее количество потоков равно количеству ядер. Пиковая частота процессора ожидается на уровне 5,5 гигагерц (ГГц). Рассматриваемый образец повышал частоту P-ядер до 5,2 ГГц, E-ядер — до 4,6 ГГц.