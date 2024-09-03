Исправлено 9 проблем с безопасностью.

Mozilla выпустила стабильную версию веб-браузера Firefox под номером 130, основными нововведениями обновления являются: автоматический режим «картинка в картинке», расширение возможностей встроенного инструмента для перевода веб-страниц и новый раздел «Лаборатория Firefox» для тестирования новых функций, сообщает gHacks.

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Встроенный локальный переводчик Firefox теперь может переводить фрагменты веб-страниц, для этого необходимо выделить интересующий фрагмент текста, вызвать контекстное меню и выбрать в нём пункт «Перевести выделенное…». Перевести выделенный текст можно только на язык, используемый браузером по умолчанию. Что касается раздела настроек «Лаборатория», здесь можно в несколько кликов включить экспериментальные возможности, которые по умолчанию ещё не задействованы в стабильной версии браузера. Раньше для этого требовалось вручную редактировать параметры в about:config, теперь всё гораздо проще. В числе доступных экспериментов чатбот, автоматическое включение режима «картинка в картинке» при переходе со вкладки с воспроизводимым видео на другую вкладку.

Помимо прочего, инженеры Mozilla исправили девять различных проблем безопасности в Firefox 130 с высоким рейтингом серьёзности. Согласно примечаниям к выпуску, критических проблем и эксплойтов нет. Примечания к выпуску доступны на сайте Mozilla.