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Moleculo
GIGABYTE представила материнскую плату X870 EAGLE WiFi 7 с 18-фазным питанием
Поддерживается до 256 гигабайт памяти DDR5.

GIGABYTE представила материнскую плату X870 EAGLE WiFi 7 на базе чипсета AMD X870 (без E), сообщает Wccftech. Решение построено на базе 6-слойной печатной платы и оснащается подсистемой питания 14+2+2. Для отвода тепла на компонентах VRM установлены алюминиевые рифлёные радиаторы, а для эстетики — небольшой кожух с подсвеченным логотипом EAGLE. Дизайн платы выполнен в светло- и тёмно-серых оттенках, в радиатор чипсета встроена настраиваемая светодиодная RGB-подсветка.

Источник изображения: GIGABYTE

На материнской плате имеется четыре слота DIMM, которые поддерживают до 256 гигабайт памяти DDR5 с тактовой частотой до 8000 мегатранзакций в секунду. Для видеокарты и плат расширения имеется три слота PCIe, основной PCIe Gen 5 с усилением и механизмом быстрой разблокировки PCI-E EZ-Latch Plus. Также на плате расположены три разъёма M.2, один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0, четыре порта SATA III. Плата предлагает конструкции M.2 EZ-Latch Click и EZ-Latch Plus для простой установки твердотельного накопителя M.2. В оснащение входит Wi-Fi 7 адаптер MediaTek MT7925 и Realtek 2,5GbE для проводного подключения к Интернету. Предусмотрена поддержка Bluetooth 5.4 для беспроводных устройств.

Источник изображения: GIGABYTE

#amd #материнские платы #gigabyte
Источник: wccftech.com
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