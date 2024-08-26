Одна из них будет в виртуальной реальности.

По слухам, Valve разрабатывает сразу две игры во вселенной Half Life, сообщает Tweak Town со ссылкой на YouTube блогера Тайлера Маквикера (Tyler McVicker). В одну из игр, главным героем которой, вероятно, станет Гордон Фримен (Gordon Freeman), можно будет играть на компьютере с помощью мыши и клавиатуры. При этом другая игра, где главным героем уже будет Аликс Вэнс (Alyx Vance), может быть разработана под новую гарнитуру виртуальной реальности Valve, которая известна под кодовым названием Valve Deckard VR.

Источник изображения: Diogo Cardoso, Unsplash

Более того, Маквикер слышал о разработке «асимметричного» многопользовательского проекта во вселенной Half Life, где один игрок находится в виртуальной реальности, а другой играет на ПК с традиционными устройствами ввода.

В ноябре этого года Half Life 2 отпразднует юбилей — с момента выхода игры прошло 20 лет. Ходят слухи, что игра получит обновление в честь этого события, также как оригинальная Half Life в прошлом году получила обновление в честь своего 25-летия. Тем не менее, фанаты не перестают надеяться на что-то более значимое, например, на прямое и полноценное продолжение Half Life 2. Ранее в портфолио актрисы озвучивания был замечен проект Project White Sands. С учётом анализа различных файлов, инсайдеры и датамайнеры полагают, что это может быть одна из будущих игр во вселенной Half Life: с продвинутой «физикой», HEV-костюмом и существами из мира Зен (Xen).