В игре якобы будет HEV костюм и существа из мира «Зен».

По слухам, Valve работает над однопользовательской игрой во вселенной Half Life под кодовым названием Project White Sands, сообщает TweakTown со ссылкой на ряд источников. Упоминание нового проекта Valve обнаружили в резюме на сайте актрисы озвучивания Наташи Чандел (Natasha Chandel), также о новом проекте рассказал блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) на своём одноимённом YouTube канале.

Источник изображения: Diogo Cardoso, Unsplash

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Поклонники серии игр Half Life конечно же считают новый проект потенциальной Half Life 3, но, судя по всему, каких-либо явных намёков на это пока нет. Тем не менее, есть признаки того, что эта игра может иметь отношение к франшизе. Так, «Белые пески» или Уайт-Сандс (White Sands) считают отсылкой к парку в штате Нью-Мексико, США, где по сюжету игры находились лабораторные комплексы «Чёрной Мезы» (Black Mesa). Также Тайлер Маквикер утверждает, что в игре будет HEV костюм и существа из мира «Зен» (Zen). Найденные данные позволяют блогеру предположить, что в игре может быть реализована продвинутая «физика» и система разрушений.

По информации инсайдера, проект находится в разработке уже несколько лет.