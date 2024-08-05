По слухам, Valve работает над однопользовательской игрой во вселенной Half Life под кодовым названием Project White Sands, сообщает TweakTown со ссылкой на ряд источников. Упоминание нового проекта Valve обнаружили в резюме на сайте актрисы озвучивания Наташи Чандел (Natasha Chandel), также о новом проекте рассказал блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) на своём одноимённом YouTube канале.
реклама
Поклонники серии игр Half Life конечно же считают новый проект потенциальной Half Life 3, но, судя по всему, каких-либо явных намёков на это пока нет. Тем не менее, есть признаки того, что эта игра может иметь отношение к франшизе. Так, «Белые пески» или Уайт-Сандс (White Sands) считают отсылкой к парку в штате Нью-Мексико, США, где по сюжету игры находились лабораторные комплексы «Чёрной Мезы» (Black Mesa). Также Тайлер Маквикер утверждает, что в игре будет HEV костюм и существа из мира «Зен» (Zen). Найденные данные позволяют блогеру предположить, что в игре может быть реализована продвинутая «физика» и система разрушений.
По информации инсайдера, проект находится в разработке уже несколько лет.