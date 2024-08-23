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Moleculo
Флагманской видеокарте AMD RDNA 4 приписывают RT-производительность на уровне NVIDIA RTX 4070 Ti S
Видеокарту могут анонсировать уже на выходных, а выпустить осенью.

В Сети продолжают расходиться противоречивые слухи о видеокартах следующего поколения, так, инсайдер Moore’s Law Is Dead накануне заявил, что AMD может анонсировать одну из новых игровых видеокарт на базе архитектуры RDNA 4 в рамках выставки Gamescom, передаёт ресурс TweakTown. Выставка проходит в настоящее время и завершится в воскресенье, 25 августа. Первой видеокартой станет лучшая модель будущей серии с потенциальным названием Radeon RX 8800 XT. Если прогноз сбудется, выпустить видеокарту могут до конца этого года, в октября или ноябре.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Инсайдер также назвал предполагаемые характеристики AMD Radeon RX 8800 XT, уровень её производительности и ориентировочную цену. Видеокарте приписывают графический процессор Navi 48 с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 64 единиц, 96 мегабайтами кэш-памяти 3-го уровня (Infinity Cache), 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6 с шириной шины 256 бит. Со слов инсайдера, пиковая частота графического процессора может достигать 3,2 гигагерц, видеокарта настроена на работу при TDP около 280 ватт. Предполагаемая вилка цен на зарубежном рынке 499…599 долларов США, производительность в играх с трассировкой лучей — на уровне GeForce RTX 4070 Ti SUPER от NVIDIA.

Если все вышеперечисленное правда и новые видеокарты AMD будут доступны на рынке в достаточном объёме, Radeon RX 8800 XT потенциально может стать отличной видеокартой среднего класса, отмечают в TweakTown.

#amd #видеокарты
Источник: tweaktown.com
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