Заявлена совместимость с платами серии ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO и GIGABYTE PROJECT STEALTH.

Thermaltake выпустила корпуса The Tower 600, в которые можно установить материнские платы с разъёмами на обратной стороне и реализовать скрытую прокладку кабелей, сообщает TechPowerUp. Заявлена совместимость с платами серии ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO и GIGABYTE PROJECT STEALTH. Обычные платы с традиционным фронтальным расположением разъёмов корпус, само-собой, тоже поддерживает.

LCD-дисплей не входит в стандартную комплектацию и продаётся отдельно. Источник изображения: Thermaltake

The Tower 600 — это Mid-Tower корпуса с вертикальным расположением компонентов и формой восьмиугольной призмы. В числе достоинств серии: возможность размещения 420-миллиметрового (мм) радиатора системы жидкостного охлаждения с правой стороны и 360-мм радиатора с левой стороны; возможность установки до 13 вентиляторов диаметром 120-мм или до 9 вентиляторов диаметром 140-мм (два фирменных CT140 в комплекте); съёмные кронштейны для вентиляторов, легкосъёмные боковые и фронтальная панели, модульная конструкция; два комплектных кронштейна для установки видеокарты в разных положениях; комплектные зажимы и ленты-липучки для укладки и фиксации кабелей; пылевые фильтры.

Источник изображения: Thermaltake

Корпуса доступны в различных цветах: чёрном, белом, светло-синем (Hydrangea Blue) и светло-зелёном (Matcha Green).