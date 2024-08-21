Процессор показал высокий одно и многопоточный результат.

Флагманский процессор будущей настольной серии Intel Core Ultra 200, 24-ядерный (8P+16E) Core Ultra 9 285K, отметился в Geekbench, продемонстрировав впечатляющие результаты: 3450 баллов по итогу однопоточного тестирования и 23024 балла по итогу многопоточного. Протестированный экземпляр повышал частоту до 5,7 гигагерц. По данным инсайдеров, это пиковая частоты нескольких ядер за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). В состав тестовой платформы входила материнская плата ASUS ROG Strix Z890-A Gaming и оперативная память DDR5-6400.

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Согласно данным, собранным VideoCardz, процессор быстрее Intel Core i9-14900K на 11,6% в однопотоке и на 10% в многопотоке, причём, как утверждают инсайдеры, «виртуальных» потоков в Arrow Lake не будет — технологии Hyper-Threading нет. Также результаты Core Ultra 9 285K на 3,5…5,6% выше, чем у AMD Ryzen 9 9950X. Настройки питания при тестировании неизвестны.

Источник изображения: VideoCardz

По слухам, разблокированные настольные процессоры Intel Core Ultra 200 и материнские платы Z890 анонсируют 10 октября и выпустят 17 октября.