Компания не прекращает производство GDDR6X версии.

NVIDIA официально объявила о выпуске версии GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6, чтобы сделать видеокарту доступнее в условиях высокого спроса, сообщает VideoCardz. Компания не прекращает производство GDDR6X версии видеокарты, новая модель «…предлагает аналогичную производительность в играх и приложениях…», — утверждает NVIDIA.

Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE).

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

Кроме типа используемой памяти и её скорости, остальные характеристики GDDR6 и GDDR6X версий GeForce RTX 4070 идентичны. В GDDR6 версии используются чипы со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), а в GDDR6X — чипы со скоростью 21 Гбит/с. Из-за этого общая пропускная способность новой RTX 4070 меньше на 5%.

Источник изображения: VideoCardz

Как предполагают в VideoCardz, цены на GDDR6 и GDDR6X версий GeForce RTX 4070 тоже будут одинаковы, не будет отличий и в упаковке — покупателям, желающим приобрести видеокарту с GDDR6X памятью, нужно быть очень внимательными, сверять артикулы и искать другие отличительные признаки моделей с более быстрой памятью.