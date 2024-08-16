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Moleculo
Пиковые частоты QS-образца Intel Core Ultra 9 285K достигают 5,7 ГГц на одном-двух P-ядрах
При нагрузке на все P-ядра — 5,4 ГГц.

В будущем семействе настольных процессоров Intel Arrow Lake-S будет две 24-ядерных модели, Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 275, пиковая частота старшего процессора за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB) будет достигать 5,7 гигагерц (ГГц) на одном-двух производительных P-ядрах, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Квалификационные образцы Core Ultra 9 285K повышают частоту всех P-ядер до 5,4 ГГц, всех E-ядер до 4,6 ГГц, «из коробки» поддерживается оперативная память DDR5-6400, также утверждает инсайдер.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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Если верить представленной информации, тактовые частоты процессоров серии Intel Core Ultra 200K пока не достигают уровня предшественников: максимальная частота Core i9-14900KS достигала 6,2 ГГц, а 14900K — 6,0 ГГц. Однако вполне возможно, что 285K не будет топовой моделью в новой линейке, уже четыре поколения подряд Intel выпускает модели KS с повышенными частотами.

Источник изображения: VideoCardz

Ещё одно отличие: новые процессоры не поддерживают Hyper-Threading (HT), отмечает VideoCardz. Тем не менее, за счёт новых архитектур и других улучшений новинки могут быть быстрее предшественников, не опережая их по частотам и общему количеству потоков.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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