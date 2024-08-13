Официально это не подтверждено.

Первые партии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 с видеопамятью типа GDDR6 начнут поступать в магазины с 20 августа, сообщает VideoCardz со ссылкой на неофициальную информацию в китайских социальных сетях от форума Board Channels. Ожидается, что производительность GDDR6 версии RTX 4070 не изменится, несмотря на 5-процентное снижение общей пропускной способности памяти относительно оригинальной видеокарты с более быстрыми чипами GDDR6X.

Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE).

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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Накануне в VideoCardz подтвердили подготовку GDDR6 версий GeForce RTX 4070, отметив, что упаковка видеокарт будет идентична таковой для GDDR6X версий — это усложнит поиск модели с более быстрой памятью, пока они есть в наличии. Новые RTX 4070 оснащаются чипами GDDR6 со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), в то время как оригинальные используют чипы GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Новая версия получит графический процессор с маркировкой AD104-251, изменений в количестве CUDA ядер не ожидается, объём и ширина шины памяти останутся прежними.

Неизвестно, планирует ли NVIDIA официально представить GDDR6 версию GeForce RTX 4070.