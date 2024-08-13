Похоже, речь идёт о ещё более производительных моделях.

AMD расширит ассортимент APU в серии Ryzen AI 300, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade (金猪升级包). Инсайдер не уточнил детали, лишь намекнув, что это могут быть модели с более «большими» наименованиями. Что под этим подразумевается, особенно, учитывая машинный перевод сообщения с китайского, не совсем понятно. Вероятно, имеется ввиду большее число в номерном обозначении модели или дополнительные индексы в наименовании — и в том и другом случаях речь должна идти о более производительных новых моделях и/или новых вариациях уже представленных APU.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Изначально AMD представила в серии Ryzen AI 300 два APU: 12-ядерный 24-поточный Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой Radeon 890M и 10-ядерный 20-поточный Ryzen AI 9 365 с интегрированной графикой Radeon 880M. Оба APU также оснащены встроенным нейронным блоком для ускорения искусственного интеллекта с теоретической производительностью 50 триллионов операций в секунду (TOPS).

Позже стало известно о модели Ryzen AI 9 HX 375, аналоге HX 370 с более быстрым нейронным блоком производительностью до 55 TOPS.

Источник изображения: VideoCardz

В VideoCardz считают одним из вариантов выпуск APU с более высокими показателями TDP, которые могут получить номерное обозначение 380, 385 или 395. В таком случае будущие APU Strix Halo, вероятно, будут выпущены уже в рамках 400-й серии Ryzen AI или компания создаст для них другую, особую серию.