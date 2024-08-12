Ресурс не подтверждает предыдущие слухи о подготовке бюджетных видеокарт серии Radeon RX 7000.

Авторы ресурса Benchlife не подтверждают слухи о подготовке в серии видеокарт AMD Radeon RX 7000 бюджетных моделей RX 7400 и RX 7300, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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В VideoCardz называют достаточно надёжным предыдущий источник слухов, назывался даже один из PCI идентификатор, тем не менее, как утверждают в Benchlife, данные модели не упоминаются ни среди партнёров компании по выпуску видеокарт, ни среди OEM-производителей, занимающихся сборкой готовых систем — все сейчас сосредоточены на следующих видеокартах AMD RDNA 4.

Сроки выпуска видеокарт AMD RDNA 4, потенциально серии Radeon RX 8000, остаются неизвестными. На прошедших мероприятиях компания AMD ничего не рассказала о новых дискретных графических решениях. Признаки подготовки новинок прослеживаются в патчах ядра Linux и другом открытом программного обеспечении, так стало известно о двух графических процессорах с кодовыми именами Navi 44 и 48.

Некоторые инсайдеры полагают, что новые видеокарты AMD появятся в промежутке между первым и вторым кварталом 2025 года, также, по слухам, компания не будет нацелена на флагманский сегмент в новой серии, серьёзного прироста производительности в растеризации не ожидают, однако новой архитектуре приписывают значительные улучшения по части трассировки лучей.