Следующими после Arrow Lake и его Refresh версии настольными процессорами будут Nova Lake, утверждает инсайдер.

По слухам, одно из будущих семейств процессоров Intel под названием Panther Lake ориентировано только на ноутбуки премиум-класса, на настольных компьютерах вслед за Arrow Lake выйдет Arrow Lake Refresh, а следующим за ними настольным семейством станет Nova Lake, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В этом году Intel должна выпустить процессоры Lunar Lake для тонких и лёгких ноутбуков премиум-класса, Arrow Lake для более мощных ноутбуков и настольных систем. В следующем 2025 году ожидают процессоры Intel Panther Lake и Arrow Lake Refresh, а что касается Nova Lake — их ожидают в 2026 году или позже.

Довольно высок интерес к семейству Panther Lake, процессорам приписывают новые архитектуры ядер, Panther Cove для производительных и Arctic Wolf для эффективных, а также новую интегрированную графику Xe3. Как обычно, стоит отметить, что к слухам стоит относится скептически, да и планы компаний бывают изменчивы.

Источник изображения: VideoCardz

Какой сокет будут использовать процессоры Intel Nova Lake, неизвестно. Новая настольная платформы Intel и процессоры Arrow Lake используют сокет LGA 1851. Если верить прошлым слухам, Intel на каком-то этапе планировала выпустить новую платформу раньше с настольными процессорами Meteor Lake, но потом планы изменились, пишет VideoCardz, также отмечая, что ранее в Сеть просочилась информация о планах одного из производителей компьютеров представить ноутбуки с процессорами Nova Lake в 2027 году.