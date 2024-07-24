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Moleculo
AMD представила новый APU Ryzen AI 9 HX 375 с повышенной производительностью NPU
Она достигает достигает 55 TOPS.

AMD подтвердила на своём сайте существование процессора Ryzen AI 9 HX 375, который, как предполагается, появится в одном из будущих ноутбуков HP. Характеристики этой новой модели в серии Strix Point схожи с теми, что имеет модель HX 370: те же ядра, та же интегрированная графика и те же частоты, сообщает VideoCardz. Отличает HX 375 более высокая производительность встроенного NPU для ускорения задач искусственного интеллекта (ИИ) — до 55 TOPS. Неофициально известно только об одном ноутбуке с этим процессором, это HP OmniBook Ultra, который за рубежом ожидается в продаже в августе.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Стартовая линейка AMD Ryzen AI 300 включала только две модели: 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 и 10-ядерный Ryzen AI 9 365. Таким образом, теперь компания представила третью модель, изменения в которой по отношению к HX 370 вряд ли можно назвать значительными. Ранее в Сети был замечен 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen AI 7 PRO 360 с графикой Radeon 870M, вероятно, его аналог в потребительской линейке тоже должен разрабатываться.

#amd #amd ryzen ai 300
Источник: videocardz.com
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