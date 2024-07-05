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Moleculo
В Geekbench замечен процессор AMD Ryzen AI PRO с нечётным количеством ядер Zen 5 и 5c
Всего ядер у процессора восемь.

В будущей серии процессоров AMD Ryzen AI PRO для ноутбуков бизнес класса будет присутствовать 8-ядерная модель, сообщает VideoCardz, — результаты ноутбука Lenovo с процессором Ryzen AI 7 PRO 160 были замечены в базе данных Geekbench. В конечном итоге этот процессор появится на рынке под названием Ryzen AI 7 PRO 360, возможно, в дальнейшем аналог появится и в потребительской серии Strix Point.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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AMD Ryzen AI 7 PRO 360 это 8-ядерный 16-поточный процессор с довольно нечётным количеством ядер Zen 5 и Zen 5c, что довольно необычно. Если верить информации в Geekbench, три ядра процессора на базе архитектуры Zen 5 соседствуют с пятью ядрами Zen 5c. Далее отчёт раскрывает информацию и о новой интегрированной графике Radeon 870M. Сколько вычислительных блоков Compute Unit (CU) предложит этот вариант, неизвестно. В Radeon 890M активно 16 блоков CU, а в 880M — 12 блоков CU.

Источник изображения: Geekbench

Последние слухи предполагают, что варианты PRO будут выпущены не раньше октября этого года.

#amd #amd ryzen ai 300
Источник: videocardz.com
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