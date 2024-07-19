Потребуется обновить ПО до новой версии.

Как сообщает VideoCardz, представители компании AMD подтвердили в социальных сетях, что видеокарты серий Radeon RX 6000 и RX 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting – технологию, благодаря которой стримеры могут параллельно транслировать на платформу Twitch до пяти видеопотоков с разным качеством.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Ранее перекодирование ложилось на «плечи» оборудования самой площадки. Перекодировать все видео, включая прямые трансляции, задача крайне ресурсоёмкая, поэтому перекодирование не было доступно для всех видео. С Twitch Enhanced Broadcasting перекодирование видеопотоков сразу выполняется на оборудовании стримеров.

AMD пока не подтвердила точное количество одновременных потоков и поддерживаемые кодеки, согласно информации на сайте Twitch, для работы технологии потребуется драйвер не старше Adrenalin 24.4.1, актуальная операционная система Microsoft Windows 10 или 11, приложение OBS Studio или XSplit Broadcaster версий не ниже 30.2 и 4.5.2406.1801 соответственно. На данный момент Twitch Enhanced Broadcasting поддерживает разрешение 1080p и кодеки H.264/AVC, ожидается, что в будущем поддержка расширится вплоть до разрешения 4K и кодеков HEVC с AV1 – всё это уже тестируется. А вот на внедрение поддержки HDR и частоты кадров более 60 FPS в настоящее время планов нет.

На видеокартах NVIDIA поддержка технологии Twitch Enhanced Broadcasting тоже появилась в OBS Studio 30.2. Как минимум, потребуются видеокарты серии GeForce GTX 900.