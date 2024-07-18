Когда видеокарты выпустят, неизвестно.

На прошлой неделе AMD выпустила последние исправления для драйвера AMDGPU и архитектуры RDNA4 перед слиянием с Linux 6.11. По словам инженеров AMD, эти патчи в основном исправляли ошибки. Сегодня AMD опубликовала еще одно обновление, включающее поддержку RDNA4 по умолчанию, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix. Драйвер будет загружаться, если не будет применён специальный флаг.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Графическая архитектура AMD следующего поколения, известная как RDNA4, в патчах Linux имеет обозначение GFX12, GF_V12 или GFX120x. Несмотря на отсутствие публичного упоминания этих кодовых названий, AMD косвенно подтвердила в некоторых сторонних исправлениях, что этот уровень GFX относится к серии Navi 4X. GFX12 должен иметь два графических процессора: Navi 44 и Navi 48, которые, возможно, будут использоваться в серии видеокарт Radeon RX 8000.

По слухам, первые видеокарты процессоры AMD RDNA4 могут появиться в начале 2025 года. В AMD не давали официальных комментариев по этому поводу и не упоминали RDNA4 в своих последних презентациях, хотя затрагивали будущие процессорные архитектуры Zen 6 и Zen 7.