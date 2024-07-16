Текущими и будущими продуктами занимаются три команды разработчиков.

AMD подтвердила, что архитектура процессорных ядер Zen продолжит развиваться и дальше, после Zen 5 и 5C появится следующая итерация Zen 6 и 6C, а за ней Zen 7 и 7C: одна команда занимается текущими продуктами (Zen 5), другая работает над следующими (Zen 6) и третья – над последующим (Zen 7), — пишет ComputerBase со ссылкой на Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) из AMD. Больше подробностей пока нет, однако в Wccftech полагают, что компания будет использовать для процессоров Zen 6 ещё более передовые технологии производства, чиплеты Zen 5 производят по 4-нм техпроцессу TSMC, а Zen 5C — по 3-нм техпроцессу.

Источник изображения: AMD и Wccftech

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По слухам, архитектуры AMD Zen 6 и Zen 6C станут основой процессоров EPYC 6-го поколения Venice, которые, как ожидается, будут разработаны для совершенно новой серверной платформы SP7 с поддержкой до 16 каналов оперативной памяти. Архитектура Zen 6 также найдет применение в линейке процессоров Ryzen AI следующего поколения под предполагаемым кодовым названием Medusa, будет использоваться преемниками процессоров Ryzen 9000 (Granite Ridge).

Источник изображения: AMD и ComputerBase

По прогнозам, дебют архитектуры AMD следующего поколения Zen 6 может состояться в 2026 году. AMD взяла на себя обязательства по поддержке платформы AM5 до 2027 года, поэтому новые процессоры Zen 6 должны быть совместимы с существующими платами, считают специалисты. Что касается мобильных чипов со встроенными NPU, ожидаются улучшения для работы с большими языковыми моделями и поддержка агентного искусственного интеллекта, который не только реагирует на действия человека, но и может инициировать действия самостоятельно.