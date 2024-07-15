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Moleculo
Intel может готовить не менее 18 процессоров в настольной линейке Core Ultra 200
Инсайдер назвал варианты конфигураций по классам.

Компания Intel готовит не менее 18 различных процессоров в будущей настольной линейке Core Ultra 200, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного под псевдонимом @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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Инсайдер опубликовал таблицу, в которой содержится основная информация о трёх классах процессоров (Core Ultra 9, 7 и 5) и их конфигурациях. По данным инсайдера, для производства всех процессоров Core Ultra 200 будут использовать два кристалла: B0 и C0. Как сообщалось ранее, в первом всего будет 24 ядра (8P+16E), во втором – 14 ядер (6P+8E). Оба оснащаются интегрированной графикой с количеством блоков Xe 1-го поколения до четырёх.

Источник изображения: @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Для процессоров Intel Core Ultra 200 классов 9 и 7 будут использовать исключительно кристаллы B0. Если верить инсайдеру, процессоры Core Ultra 9 будут доступны в конфигурации 8P+16E+4Xe, а Core Ultra 7 в конфигурации 8P+12E+4Xe или без интегрированной графики. Будут доступны модели с базовой мощностью 35, 65 и 125 Вт. В общем и целом, всё сильно похоже на предыдущие линейки Core 13- и 14-го поколения. Так и в классе Core Ultra 5 снова будут процессоры как на кристалле B0, так и на кристалле C0. Конфигурации процессорных ядер знакомые: 6P+8E и 6P+4E. Интегрированная графика будет либо отключена, либо предлагаться в разных конфигурациях с блоками Xe 1-го поколения в количестве 2, 3 или 4 штук.

Ходят слухи, что бюджетных процессоров Intel Arrow Lake в будущей линейке не будет, но компания может выпустить обычные Core 200 или что-то наподобие этого, используя предыдущие архитектуры из семейств Raptor Lake или Meteor Lake. Ожидается, что разблокированные процессоры Core Ultra 200 появятся где-то в октябре, а обычные модели в начале 2025 года после выставки CES 2025.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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