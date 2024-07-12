Она основана на AMD FSR 2.2 с открытым исходным кодом и тоже является открытой.

Компания Arm рассказала о своей новой технологии масштабирования изображения Arm Accuracy Super Resolution, или Arm ASR, которая предназначена для мобильных устройств.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Технология, называемая компанией Arm как «лучшее в своём классе решение с открытым исходным кодом», основана на открытой кодовой базе AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), сообщают в TweakTown, отмечая, что это можно считать успехом для компании AMD, усилия которой направлены на разработку инструментов с открытым исходным кодом.

Источник изображения: Arm

Arm ASR призван устранить «диспропорции, существующие между ПК и консолями», сообщается в объявлении: «Нашей отправной точкой стал апскейлер AMD FSR 2, который дает прекрасные результаты, но его реализация доступна только на ПК и консолях высокого класса». Рендеринг на мобильном устройстве с ограниченной мощностью сильно отличается от рендеринга на настольных ПК или консолей, которые постоянно подключены к источнику питания.

Источник изображения: Arm

Технологию AMD FSR 2 адаптировали для мобильных устройств, чтобы обеспечить более значительный прирост производительности при меньшей нагрузке на графический процессор, нагрузку удалось снизить почти вдвое. Arm ASR работает быстрее и энергоэффективнее, чем стандартный FSR 2, как показано на диаграммах. «Отличная производительность Arm ASR – это сочетание высокоэффективного шейдерного кода, который снизил как нагрузку на графический процессор, так и требования к пропускной способности», – пишет Arm.

Источник изображения: Arm

Как и FSR, ASR использует входное изображение с меньшим разрешением и временные данные из игры для повышения разрешения, чёткости и детализации изображения. Операции выполняются перед постобработкой и рендерингом пользовательского интерфейса. ASR имеет три режима: «Качество», «Сбалансированный» и «Производительность», основной фокус делается на режиме масштабирования из 540p в 1080p.