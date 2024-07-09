Это позволит управлять подсветкой средствами самой Windows.

Компания ASUS тестирует поддержку Microsoft Dynamic Lighting в бета-версиях BIOS для новых материнских AMD и Intel, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на находку редактора The Verge Тома Уоррена. Технология доступна в Windows 11 и позволяет управлять ARGB подсветкой совместимых устройств, в данном случае подсветкой материнской платы, минимизируя или вообще исключая необходимость в установке стороннего ПО, например ASUS Armoury Crate.

Источник изображения: Jose G. Ortega Castro, Unsplash

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Microsoft рассказывала о сотрудничестве с рядом ключевых партнёров, среди которых известные производители компьютеров и комплектующих, компьютерной периферии и аксессуаров – подсветкой клавиатур, мышей и других внешних устройств тоже можно будет управлять с помощью Microsoft Dynamic Lighting, в случае, если они совместимы с этой технологией Microsoft. Ранее сообщалось, что материнские платы ASRock получили поддержку Dynamic Lighting в новом обновлении BIOS.

Также отмечается, что новые бета обновления BIOS также включают исправление микрокода для процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений. Это исправление вносит коррективы микрокод в настройки, связанные с питанием и напряжением процессоров Intel, чтобы сделать их работу стабильнее. В Intel объяснили, что это не основная причина сбоев, которые много обсуждали месяцами ранее, но один из способствующих факторов.