Для Copilot+ PC производительности не хватит.

Инсайдер, ранее заявлявший, что будущие настольные процессоры Intel Arrow Lake-S и их мобильная адаптация HX не получат интегрированные нейронные блоки NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), теперь утверждает обратное: NPU в этих процессорах присутствуют, но якобы их производительность не будет удовлетворять требованиям Microsoft Copilot+ PC, – передаёт VideoCardz. Возможно, прошлые сообщения инсайдера неверно интерпретировали, имелось ввиду не полное отсутствие в процессорах Arrow Lake-S и HX блока NPU, а именно подходящего для Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Согласно новой информации, теоретическая производительность NPU в процессорах Intel Arrow Lake-S и HX оценивается величиной 13 TOPS (триллионов операций в секунду; предположительно, на операциях INT8). Это ставит Arrow Lake-S и HX где-то между процессорами AMD Phoenix и Hawk Point, которые оснащены NPU на базе архитектуры XDNA 1-го поколения. Названный уровень производительности NPU далёк от показателей процессоров AMD Strix Point и Intel Lunar Lake в 48…50 TOPS, которые уже соответствуют требованиям Microsoft Copilot+ PC (теоретическая производительность NPU не менее 40 TOPS). При этом NPU в мобильных Arrow Lake, судя по всему, требованиям программы Microsoft удовлетворять будут.

Также называется совокупная производительность процессоров Intel Arrow Lake-S и HX в задачах, связанных с ИИ: около 37 TOPS для флагманских моделей. Этот показатель складывается из 13 TOPS блока NPU, 9 TOPS интегрированной графики, 15 TOPS ядер процессора.

Ранее инсайдер также утверждал, что обновлённые процессоры Intel Arrow Lake-S и HX Refresh, которые потенциально могут выйти в будущем, получат улучшенные блоки NPU, однако непонятно, будут ли они основаны на новой архитектуре и предложат значительный прирост производительности. Официально Intel пока не поделилась дополнительной информацией о процессорах Arrow Lake, подробности ожидают в сентябре на мероприятии Innovation.