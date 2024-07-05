Как утверждает инсайдер, только мобильные процессоры получат NPU.

Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S могут не получить нейронный блок для ускорения нагрузок с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Мобильная адаптация настольных процессоров, семейство Arrow Lake-HX, тоже NPU якобы не получит, нейронные блоки будут доступны исключительно в семействах Arrow Lake-H, U и Alder Lake для портативных и компактных устройств: ноутбуков, мини-ПК и т.п.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Одновременно с этим инсайдер утверждает, что NPU могут появиться в будущем обновлении настольных и мобильных процессоров Intel Arrow Lake-S и HX (Refresh), если компания примет решение выпускать такое обновление. NPU встроят в «плитку» SOC, что увеличит её (вероятно, в длину) на 2,8 мм. При этом размеры корпуса останутся неизменными и процессоры должны быть совместимы с выпущенными на тот момент материнскими платами LGA 1851, понадобится обновление BIOS, в частности, с корректировкой параметров питания.

Если информация подтвердится, Intel Arrow Lake-S не получит преимущество над AMD Ryzen 9000 в виде встроенного NPU – в новых настольных процессорах AMD его тоже нет. На платформе AMD AM5 есть другие процессоры с NPU, APU Ryzen 8000G, однако производительность встроенного в них NPU не отвечает требованиям Microsoft Copilot+ PC. Возможно, в будущем AMD выпустит для настольных ПК APU из серии Strix Point – они подходят для Copilot+ PC.