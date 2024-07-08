Это большой шаг вперёд, по сравнению с 6-нм техпроцессом в Arc Alchemist,

Для производства графических процессоров видеокарт Intel Battlemage выбрана 4 нм (EUV) технология TSMC, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию DigiTimes. Ресурс называет это огромным шагом вперёд по сравнению с серией видеокарт Alchemist, графические процессоры которых производились по 6 нм (DUV) нормам TSMC. Переход на 4 нм техпроцесс является важным шагом для Intel, поскольку он значительно повышает плотность транзисторов, производительность и энергоэффективность по сравнению с техпроцессом 6 нм, отмечает Guru3D.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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В отношении Intel Arc Battlemage высказываются различные прогнозы, если рассматривать позитивные, новые видеокарты Intel могут стать конкурентоспособной альтернативой вариантам AMD RDNA 3 и NVIDIA Ada при наличии надлежащей программной поддержки и выгодной цены.

Примечательно, что TSMC N4 — не единственная передовая технология, которую использует Intel. Встроенное графическое ядро в Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), входящее в состав вычислительной плитки, изготавливается с использованием более сложного TSMC N3 (3 нм).