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Moleculo
Intel прекращает выпуск процессоров Core i9-12900KS и Core 10-го поколения
Уходит эпоха 14-нм процессоров.

Intel начинает сворачивать производство процессора Intel Core i9-12900KS, а также оставшихся процессоров Core 10-го поколения (семейство Comet Lake), сообщает VideoCardz со ссылкой на уведомление Intel для клиентов. Компания будет принимать заказы от дистрибьюторов и розничных продавцов до 24 января 2025 года, к концу июля 2025 года все заказы должны быть отгружены и выпуск процессоров будет официально прекращён.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Процессоры Core i3-10100, Core i5-10400 и их варианты с более высокими частотами, которые всё ещё могут вызывать интерес в бюджетном сегменте, тоже присутствуют в списке. Список включает как коробочные версии процессоров, так и OEM версии, поставляемые в лотках.

Фрагменты документа Intel. Источник: Intel и VideoCardz

Ранее компания завершила производство разблокированных “K” процессоров Core 10-го поколения и процессоров Core 11-го поколения. Фактически, этим объявлением компания завершает эру 14-нм процессоров для настольных компьютеров.

В этом году компания Intel должна представить совершенно новую настольную платформу LGA 1851 с процессорами Core Ultra 200 семейства Arrow Lake-S.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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