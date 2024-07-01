Три модели замечены в продаже в Китае.

Как сообщает VideoCardz, компания HKC, основная деятельность которой связана с дисплеями, в т.ч. поставкой экранов для смартфонов, объединилась с компанией\брендом Sambada для выхода на рынок дискретных видеокарт. Выбрали для этого графические решения Intel Arc серии A. Новинки замечены в продаже на торговых площадках Китая — это трёхвентиляторная Arc A770 Obsidian, а также двухвентиляторные A750 Obsidian и A380 Moonlight.

Модели Obsidian. Источник изображения: HKC, Sambada, JD.com и VideoCardz

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Отправка видеокарт первым покупателям начнётся через две недели, возможно, тогда в Сети появятся первые обзоры, а пока неизвестно, чего ожидать от видеокарт HKC и Sambada. В VideoCardz сравнили новинки с существующими решениями исключительно по внешним признакам и заключили, что трёх- и двухвентиляторные видеокарты Sambada Obsidian по конструкции похожи на модели из серий Titan и Orc от компании Sparkle. Явным отличием является цветовое оформление, в то время как у Sparkle основным цветом является синий, даже для печатной платы, видеокарты Sambada Moonlight чёрные с жёлто-золотистыми акцентами, печатная плата тоже чёрная. Видеокарты, похожие на Sambada Intel Arc A380 Moonlight белого цвета, в VideoCardz не нашли.

Модель Moonlight. Источник изображения: HKC, Sambada, JD.com и VideoCardz

Судя по всему, видеокарты будут доступны только на китайском рынке.