Предположительно, базовая схема настольной платформы Intel Arrow Lake на примере чипсета Z890 была опубликована на китайском форуме ChipHell. Специалисты TechPowerUp изучили схему, отметив некоторые преимущества будущей платформы с сокетом LGA 1851. Итак, 151 дополнительный контакт в новом сокете, в частности, позволил увеличить количество линий PCIe от процессора. В общей сложности Arrow Lake-S поддерживает 32 линии PCIe (20 линий Gen 5 и 12 линий Gen 4):
- 16 линий предназначены для слота PCIe 5.0 (PEG), который будет использоваться для дискретной графики.
- 8 линий используются шиной чипсета DMI 4.0 (эквивалент PCIe Gen 4 со скоростью 128 Гбит/с в каждом направлении).
- 4 линии PCIe 5.0 и ещё четыре PCIe 4.0 выделены для подключения M.2 NVMe накопителей, как на процессорах AMD семейств Raphael и Granite Ridge. Таким образом, непосредственно к линиям процессора можно будет подключить два M.2 NVMe накопителя.
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Для сравнения, процессоры Intel Alder Lake-S и Raptor Lake-S предлагают 16 линий PCIe Gen 5 и 12 линий Gen 4, причём выделенных Gen 5 линий от процессора для M.2 NVMe накопителей нет. При подключении таких накопителей линии «вычитаются» из тех, что доступны слоту PEG Gen 5 x16. С Arrow Lake-S такой проблемы не будет.
Помимо этого, процессор имеет четыре канала DDI для двух портов Thunderbolt 4, обновлённую систему ввод-вывода с поддержкой HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и eDP 1.4b — наличие разъёмов будет зависеть от уровня каждой конкретной материнской платы. Новые процессоры полностью лишены поддержки DDR4 памяти. Ожидается, что Intel повысит скорость памяти, как поддерживаемой по умолчанию, так и в разгоне с профилями XMP 3.0. Чипсет также предлагает поддержку набора портов USB 3.2 (20 Гбит/с), USB 3.2 (10 Гбит/с) и USB 3.2 (5 Гбит/с), обычных хранилищ и сетевых устройств ввода-вывода, включая несколько портов SATA 6 Гбит/с, Ethernet 2,5 GbE или 1 GbE, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 CNVi. Флагманский чипсет не имеет линий Gen 3.
Процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК дебютируют в четвёртом квартале 2024 года вместе с материнскими платами Z890.