Линий PCIe 5.0 больше и теперь Gen 5 накопитель M.2 не «откусывает» линии от слота для видеокарты.

Предположительно, базовая схема настольной платформы Intel Arrow Lake на примере чипсета Z890 была опубликована на китайском форуме ChipHell. Специалисты TechPowerUp изучили схему, отметив некоторые преимущества будущей платформы с сокетом LGA 1851. Итак, 151 дополнительный контакт в новом сокете, в частности, позволил увеличить количество линий PCIe от процессора. В общей сложности Arrow Lake-S поддерживает 32 линии PCIe (20 линий Gen 5 и 12 линий Gen 4):

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

16 линий предназначены для слота PCIe 5.0 (PEG), который будет использоваться для дискретной графики.

8 линий используются шиной чипсета DMI 4.0 (эквивалент PCIe Gen 4 со скоростью 128 Гбит/с в каждом направлении).

4 линии PCIe 5.0 и ещё четыре PCIe 4.0 выделены для подключения M.2 NVMe накопителей, как на процессорах AMD семейств Raphael и Granite Ridge. Таким образом, непосредственно к линиям процессора можно будет подключить два M.2 NVMe накопителя.

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Для сравнения, процессоры Intel Alder Lake-S и Raptor Lake-S предлагают 16 линий PCIe Gen 5 и 12 линий Gen 4, причём выделенных Gen 5 линий от процессора для M.2 NVMe накопителей нет. При подключении таких накопителей линии «вычитаются» из тех, что доступны слоту PEG Gen 5 x16. С Arrow Lake-S такой проблемы не будет.

Помимо этого, процессор имеет четыре канала DDI для двух портов Thunderbolt 4, обновлённую систему ввод-вывода с поддержкой HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и eDP 1.4b — наличие разъёмов будет зависеть от уровня каждой конкретной материнской платы. Новые процессоры полностью лишены поддержки DDR4 памяти. Ожидается, что Intel повысит скорость памяти, как поддерживаемой по умолчанию, так и в разгоне с профилями XMP 3.0. Чипсет также предлагает поддержку набора портов USB 3.2 (20 Гбит/с), USB 3.2 (10 Гбит/с) и USB 3.2 (5 Гбит/с), обычных хранилищ и сетевых устройств ввода-вывода, включая несколько портов SATA 6 Гбит/с, Ethernet 2,5 GbE или 1 GbE, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 CNVi. Флагманский чипсет не имеет линий Gen 3.

Процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК дебютируют в четвёртом квартале 2024 года вместе с материнскими платами Z890.